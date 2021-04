Neymar sbaglia cinque occasioni e prende due pali, Choupo-Moting segna. 0-1 Bayern al 45'

vedi letture

Primo tempo frizzante, come era lecito aspettarsi fra Paris Saint Germain e Bayern Monaco. I parigini partono con il piede sull'acceleratore, con Mbappé che cerca il gol identico a quello dell'andata, ma il suo diagonale stavolta ha meno angolo e non finisce tra i pali di Neuer. Il Bayern Monaco prova a mettere la sua griffe sulla partita, ma il rischio è quello di prendere infilate. Così Neymar va vicino al vantaggio su assist di Mbappé. Di fatto bisogna aspettare la mezz'ora per avere i primi sussulti dalla parte di Keylor Navas, perché Sané e Kimmich cercano di sbloccare la partita, ma è ancora Neuer, per due volte, a salvare su un indiavolato Neymar.

La bellezza del brasiliano si dimostra al trentasettesimo, quando salta un avversario con un colpo di tacco e poi apre il piattone sul secondo palo, incrociando la corsa della sfera sulla traversa. Subito dopo ancora un contropiede, con Mbappé che suggerisce un'altra volta, ma Neymar di fronte al portiere avversario colpisce. Così, come spesso accade nel calcio, quando gli errori sono troppo poi si pagano: Così al primo tiro in porta Muller impegna severamente Keylor Navas, sul rimpallo Choupo-Moting di testa insacca. 0-1 Bayern al 45' e risultato ancora molto in bilico (3-3 nell'aggregato).