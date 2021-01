Niang manda messaggi in vista del ritorno in Serie A: uno scorcio di Genova e uno di... Udine

Mbaye Niang è sempre più vicino al ritorno in Italia. Il Genoa lo cerca e con la sempre più probabile partenza di Scamacca, l'ex Milan può essere la soluzione giusta, anche perché reduce da tre buone stagioni in Ligue 1 con il Rennes (l'anno scorso ha segnato 15 gol). I messaggi mandati dallo stesso Niang sono inequivocabili: proprio oggi ha postato su Instagram uno scorcio di Genova con un cuore e una bandiera italiana, ma anche uno di Udine, sebbene non ci siano notizie di un interessamento dei bianconeri per il senegalese, che in realtà ai Pozzo è sempre piaciuto.