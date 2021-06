Nico Gonzalez alla Fiorentina, l'entourage dell'argentino racconta la trattativa a FirenzeViola.it

Nico Gonzalez è virtualmente un nuovo calciatore della Fiorentina. A confermarlo ai microfoni esclusivi di FirenzeViola.it è stato direttamente l'entourage del calciatore, definendo "chiusa" la trattativa "fin da ieri mattina" (ora argentina). I due club, non a caso, hanno già scambiato i documenti, dopo che lo Stoccarda nelle ultime ore ha vinto le sue ultime titubanze ("La trattativa è stata difficilissima, lo Stoccarda non voleva cederlo") accettando la proposta viola da 23 milioni di euro più 4 di bonus.

Un'offerta importantissima, che renderà il classe 1998 l'acquisto più caro della storia gigliata, seppur inferiore a quella del Brighton. I Seagulls, sempre come raccontato a FV dall'entourage del calciatore, ci avevano infatti riprovato anche ieri, alzando ulteriormente la posta in palio, ma "Nico Gonzalez non ha voluto sentire ragioni. Ha scelto la Fiorentina e non ha cambiato idea, vuole essere un grande protagonista a Firenze e per questo aveva già dato la sua parola a Burdisso".

Già, Burdisso. Il fattore Nicolas Burdisso, come ammesso da chi ha seguito la trattativa dal primo all'ultimo momento, è stato fondamentale per il buon esito di questo affare. "L'operazione è iniziata molti giorni fa, Burdisso si è messo a disposizione del ragazzo e lo ha aiutato", l'ammissione dell'entourage di Nico Gonzalez. Che, come tanti altri operatori di mercato, società e calciatori argentini, vede proprio nell'ex Roma e Torino "un acquisto strepitoso per la dirigenza viola".

A convincere l'esterno offensivo ci hanno pensato poi anche i suoi due compagni di Nazionale e, con ogni probabilità, anche di squadra in maglia gigliata (Quarta sicuramente): "Pezzella e Martinez Quarta hanno parlato benissimo a Nico di Firenze e dei fiorentini. Gli hanno spiegato cosa significa rappresentare la Fiorentina", ci svela sempre l'entourage del giocatore.

È tutto fatto, quasi tutto definito, manca solo un ultimo passaggio: le visite mediche del crack argentino. "Se tutto andrà secondo i piani, saranno martedì a Buenos Aires, quando l'Albiceleste tornerà in Argentina dopo i due impegni in Brasile per la Copa América". Come accaduto con Martinez Quarta lo scorso gennaio, Nico Gonzalez effettuerà così le visite di rito presso il centro tecnico della Nazionale argentina per ottenere il definitivo via libera dall'AFA al trasferimento. Poi, l'inizio ufficiale della sua nuova avventura in Italia e in Serie A. "Il campionato che Nico sognava...".

Per Nico Gonzalez è pronto un contrato di cinque anni da quasi 3 milioni di euro, bonus inclusi, a stagione.