Nico Gonzalez nome caldissimo sul mercato. Fiducia Juventus nonostante la fermezza viola

La Juventus è pronta all'ultimo affondo. Il dt Cristiano Giuntoli, dopo Kalulu, lavora senza sosta per consegnare a Thiago Motta gli ultimi due importantissimi rinforzi sul mercato. Due tasselli ulteriori che hanno tratti e fisionomie ben precise: Teun Koopmeiners dell'Atalanta e Nico Gonzalez della Fiorentina.

L'argentino è il profilo più caldo

Nella giornata di ieri ci sono stati ulteriori passi in avanti, in casa Juventus la fiducia è crescente e le parti sono in continuo contatto grazie anche alla mediazione dell'entourage del talento argentino. La Fiorentina partiva da una valutazione di 40 milioni di euro complessivi, la Juventus si è spinta fino a 30 bonus compresi. Una forbice di 10 milioni che le diplomazie stanno provando ad assottigliare e che presto potrebbe essere azzerata, con un passo da una parte e uno dall'altra.

Il giocatore spinge, Palladino se ne chiama fuori

"Con lui ho un grande rapporto di dialogo. Ci siamo detti quello che ci dovevamo dire ma questa è una vicenda legata al mercato. È inconcepibile che ci sia il mercato aperto mentre si gioca ma questa è una cosa tra lui e la società", ha spiegato ieri il tecnico gigliato. A margine della conferenza stampa è andato in scena anche un abbraccio corredato da sorrisi fra i due, il tutto a favore di telecamere, in attesa delle evoluzioni. Nico ha già fatto capire di voler raggiungere quanto prima la Continassa e anche per questo la Juventus ha effettuato il sorpasso sull'Atalanta, società che si era mossa per prima sul 10 gigliato. E le prossime, come detto, saranno ore decisamente calde in questo senso.