Nicola cerca la prima vittoria contro il suo Genoa. Ma per farlo non avrà a disposizione il grande ex

Davide Nicola contro il suo (recentissimo) passato. Sarà principalmente questo il fil rouge della sfida odierna del Torino contro il Genoa, gara che per entrambe le squadre rappresenta un crocevia importante della stagione. Il Genoa con Ballardini sta letteralmente volando e un ulteriore successo contro il Toro allontanerebbe in maniera decisa il Grifone dalle zone calde della classifica. Dall'alta parte però ci sarà un Torino disperatamente bisognoso di punti, guidato proprio dall'allenatore che lo scorso anno ha salvato i rossoblù. Le prime tre gare granata hanno portato in dote tre pareggi e buone indicazioni, ma ora è arrivato il momento dei punti pesanti. Per cercare questa prima vittoria, però, Nicola non avrà a disposizione l'altro grande ex recente della sfida, ovvero Antonio Sanabria. L'ex Betis è arrivato a Torino proprio su spinta di Nicola che lo ha allenato e valorizzato lo scorso anno a Marassi. Ma il paraguayano è ancora alle prese con la coda della positività al Covid, per l’esordio e i primi gol ci sarà quindi da aspettare ancora un po’.