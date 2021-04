Nicola convocherà Nkoulou per la Juve: "Anche se non potrà giocare: gli serve adrenalina"

Nonostante non sia pronto per giocare, Nicolas N'koulou sarà tra i convocati di Davide Nicola per il derby tra il suo Torino e la Juventus. E a spiegare perché è lo stesso tecnico. "Voglio convocarlo, anche se non potrà giocare: è stato a lungo con il Covid, gli serve un percorso di ri-allenamento e valutazione della forma fisica, oltre a esami post-Covid. Per me è un giocatore importante, la mia idea è portarlo per fargli assaggiare il clima e l'adrenalina".