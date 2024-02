Nicolussi Caviglia: "Doppio cognome, ecco perché ci tengo. La maglia n° 41? Per Cruyff"

Hans Nicolussi Caviglia spiega l'origine del suo doppio cognome nel corso di una lunga intervista concessa a Repubblica: "In famiglia decidemmo di aggiungere quello di mamma a quello di papà, ci sembrava bello e giusto. Ci tengo che mi chiamino con entrambi, anche perché usarne solo uno è sbagliato", le parole del centrocampista della Juventus.

E Hans da dove viene?

"Piaceva a papà, che è di origini cimbre e appassionato di cultura germanica. Mamma è invece ligure e fa l’attrice, mentre mia sorella Mila vive in Olanda ed è ballerina di danza classica. Papà è guardaparco e sono cresciuto in un borgo della Valsavarenche, Dégioz, a 1800 metri: il mio imprinting sono i boschi, da bambino facevo le gare di sci ed ero bravino, ma poi ho scelto il calcio. Adesso sciare non posso più, ma torno sempre a passeggiare sulle mie montagne. È un’altra aria".

Non potendo portare il 14 (è di Milik), ha scelto il numero 41: per via di Cruyff, vero?

"Mi ha sempre affascinato, ho visto tutti i video e letto tutti i libri che lo riguardano. E mia sorella mi ha fatto conoscere i suoi luoghi olandesi, sono stato più volte a vedere l’Ajax. Di lui mi ispirano le idee che hanno rivoluzionato il calcio e fissato dei canoni all’avanguardia. La sua frase che preferisco è: la creatività non fa a pugni con la disciplina".