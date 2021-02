Niente attaccante per Mihajlovic: tutti gli affari del Bologna nel mercato invernale

vedi letture

Il talentuoso Valentin Anton, difensore classe 2000 arrivato in prestito dal CSKA Sofia, è stato il colpo finale del mercato del Bologna. Svolto quasi tutto in difesa, sia in entrata che in uscita: dal Lille, i felsinei hanno riportato in Italia il centrale Soumaoro, ex Genoa, mentre col Cagliari c’è stato uno scambio di laterali (più duttile Faragò, arrivato, più centrale Calabresi, partito). Sempre in difesa le cessioni di Paz in Turchia e Denswil in Belgio. Ma anche stavolta, come in estate, l’attaccante arriva nella prossima sessione di mercato, o comunque non in quella appena conclusa. I rossoblù hanno lungamente cercato una punta, e sono stati vicinissimi tra gli altri al giovane polacco Karol Swiderski, senza mai affondare il colpo, almeno non fino all’ufficialità. Così Sinisa Mihajlovic, che nelle ultime uscite è sembrato anche insoddisfatto a tal proposito e ha iniziato a provare il giovane Barrow in un ruolo teoricamente non suo, dovrà nuovamente fare affidamento sulle risorse, e soprattutto i gol, che ha in casa per inseguire la salvezza, ad oggi comunque alla portata.

Le operazioni in entrata

Valentin Antov (D) (CSKA Sofia) PRE

Paolo Faragò (C) (Cagliari) PRE

Adama Soumaoro (D) (LOSC Lille) PRE

Le operazioni in uscita

Kingsley Michael (C) (Reggina) PRE

Orji Okwonkwo (A) (Reggina) PRE

Arturo Calabresi (D) (Cagliari) PRE

Stefano Denswil (D) (Club Brugge) PRE

Nehuen Paz (D) (Kayserispor) PRE