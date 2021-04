Niente esclusioni dalla Champions: la sentenza di Madrid protegge i club scissionisti

Niente sanzioni esemplari in arrivo dal Comitato Esecutivo UEFA, in programma oggi. E nessuna esclusione per i club coinvolti dal processo Superlega. Anche perché, evidenzia il Corriere dello Sport, le società interessate avrebbero già uno scudo legale a tutelarle. La sentenza del tribunale di Madrid di qualche giorno fa, che in via cautelare ha intimato a FIFA e UEFA di non prendere misure contro i 12 club, infatti, li garantirebbe da questa possibilità, tanto più che alcune società (il Real l’unica ancora in corsa in Champions) hanno precisato di ritenere ancora formalmente esistente il progetto.