Niente polemiche arbitrali e "20' regalati". Così Fonseca dopo il ko col Milan, il video

Niente polemiche arbitrali e "20' regalati". Così Fonseca dopo il ko col Milan

I primi 20 minuti pagati contro il Milan e un gol non arrivato quasi solo per fortuna, gli episodi che non vuole commentare, le prestazioni dei singoli e del gruppo. Questa l'analisi di Paulo Fonseca, tecnico della Roma, dopo il ko per 2-1 dell'Olimpico contro i rossoneri. Fonseca ha parlato a Sky Sport e questo è il video delle sue parole, proposto in collaborazione con Sky Sport. "Non parlo dell'arbitro. Dopo la partita è facile trovare scuse. Sarebbe facile ma non voglio trovarne".