Niente rinnovo per Ranocchia: l'Inter contatta Maksimovic del Napoli per sostituirlo

vedi letture

L'Inter cerca rinforzi per l'estate che verrà. Un nome anche per la difesa senza esborsi economici ingenti, ma che vada a prendere di fatto il posto ora di Andrea Ranocchia che non rinnoverà. Spiegano i colleghi di Sky Sport che piace Nikola Maksimovic del Napoli: per ora è stato fatto solamente un sondaggio esplorativo, legato a quello che sarà poi il nuovo piano tecnico ed economico per il futuro, ancora da decidere.