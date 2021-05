Niente secondo posto, ma l'Atalanta fa festa. Gasp rimane soltanto con le soddisfazioni

Si chiude una stagione davvero lunga, tortuosa. Può sembrare una banalità ribadirlo, ma è successo praticamente di tutto. Un campionato e mezzo in un solo anno, con gare ogni tre giorni e la Champions League a fare da contorno. La benzina, in casa Atalanta, è finita proprio sul più bello: doppia sconfitta con Juventus e Milan e niente secondo posto, ma soprattutto niente Coppa Italia. Dispiace per un traguardo soltanto sfiorato, ma al termine della gara coi rossoneri c'è spazio soltanto per i sorrisi. Tanta emozione, soprattutto quando la squadra ha deciso di salutare il proprio pubblico e intonare qualche coro. Tante lacrime anche quando il boato all'esterno dello stadio sembrava reale, con la curva a spingere una squadra ancora in corsa per il traguardo finale. Un assaggio di normalità, un tornare alla vita normale che non fa mai male di questi periodi. Normale sorridere anche dopo una sconfitta, d'altronde la terza qualificazione in Champions era già in mano al club orobico.

IL FUTURO DEL GASP - La soddisfazione è stata anche vedere un Gian Piero Gasperini davvero sorridente, un allenatore che ha dato tutto in una stagione altalenante (non bisogna dimenticare il caso Gomez, ndr). Forse per la prima volta il tecnico di Grugliasco è arrivato soddisfatto davanti ai microfoni e ha anche rassicurato un po' tutti: "Finché le soddisfazioni saranno maggiori delle delusioni continuerò a lavorare qui, a Bergamo mi trovo davvero molto bene". Le voci di mercato non mancano, ma per qualche giorno è giusto tirare il fiato e riposarsi. Gasperini e la Dea sorridono anche senza Coppa Italia e secondo posto, d'altronde era davvero difficile pretendere ancora di più. L'asticella è stata alzata e posta davvero in alto, soprattutto in un periodo complicato dal punto di vista economico. L'Atalanta si piazza ancora là, tra le grandi. Con merito e segnando più gol di tutti. Le coppe non arrivano, ma è difficile rimanere delusi da una stagione simile.