Dalla Spagna: Chuki lascerà la Liga. Il Como c'è, la Juventus lo ha seguito dal vivo

"Un altro talento che scappa dalla Liga". E' questo il titolo forte del Mundo Deportivo di oggi, con il focus puntato su Ivan San José Cantalejo, in arte Chuki. Seconda punta di 21 anni di proprietà del Real Valladolid, in questa stagione è stata una delle più belle sorprese dell'intero campionato spagnolo.

Lo raccontano banalmente i numeri: in 31 partite, ha portato in dote 7 gol e 8 assist, mettendo in mostra crescita e miglioramenti continui all'interno del campionato. Il suo contratto però scadrà al termine della stagione e al momento non sembrano esserci spiragli per un rinnovo col suo club. Anche perché gli interessi internazionali sono sempre più insistenti, anche legati all'Italia.

Le big spagnole in questo momento non sembrano essere in corsa, con apprezzamenti per lui arrivati dalla Premier League, dallo Stoccarda in Germania e pure da due italiane. La prima squadra ad essersi messa sulle sue tracce è stato il Como, a cui si è aggiunta nelle ultime settimane la Juventus che per il quotidiano ha inviato i propri osservatori allo stadio José Zorrilla per farlo seguire dal vivo. Il giocatore ed il suo entourage intanto hanno già fatto sapere di voler aspettare la fine della stagione, restando concentrati sulla corsa salvezza del Valladolid. Per poi prendere una strada diversa in base a quelle che saranno le varie proposte.