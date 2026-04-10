Como, torna di moda l'idea Chuki del Valladolid. Lo ha visionato anche la Juventus
Torna di moda un nome già emerso nei mesi scorsi per il Como, che potrebbe rinforzare in estate la propria rosa con un centrocampista offensivo capace di ricoprire più o meno tutti i ruoli della trequarti e proveniente dalla seconda divisione della Spagna.
Si tratta di Chuki, nome d'arte dello spagnolo classe 2004 Ivan San Jose Cantalejo, in forza attualmente al Real Valladolid, con cui ha messo insieme 30 presenze, 7 gol e 8 assist in questa stagione di LaLiga2. Secondo quanto riferito dal giornalista specializzato sul calciomercato Matteo Moretto, il nome di Chuki sarebbe di nuovo finito sul tavolo dei dirigenti del Como in vista della prossima estate, quando si libererà a costo zero.
Sul giovane centrocampista offensivo non c'è solamente il Como, come squadra di Serie A interessata: nei giorni scorsi, infatti, sono circolate notizie secondo le quali il classe 2004 sarebbe stato visionato in precedenza anche dalla Juventus.