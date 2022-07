Nizza-Torino, le formazioni dell'amichevole: Juric conferma Izzo e Sanabria

Torna in campo il Torino dopo i giorni complicati appena trascorsi. La squadra di Juric affronta in Francia il Nizza in amichevole, confermando diversi giocatori scesi in campo pochi giorni fa contro l'Apollon. Di seguito le scelte del tecnico croato, che conferma ancora Izzo e Sanabria in attacco, autore del gol decisivo nell'ultima amichevole.

NIZZA (4-3-3): Bulka; Lotomba, Todibo, Dante, Bard; Claude-Maurice, Rosario, Thuram; Brahimi, Delort, Gouiri.

A disposizione: Boulhendi, Daniliuc, Mendy, Nahounou, Belahyane, Schneiderlin, Traore, Ilie, Stengs.

Allenatore: Favre.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Izzo, Zima, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Aina; Seck, Linetty; Sanabria.

A disposizione: Berisha, Gemello, Bayeye, N'Guessan, Djidji, Akhalaia, Ruszel, Radonjic, Wade, Zaza, Segre, Horvath, Edera, Adopo, Verdi.

Allenatore: Juric