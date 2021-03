"Non c'è stata gara". Rivedi il commento di Capello su Real Madrid-Atalanta

Dagli studi di Sky, Fabio Capello ha analizzato l’eliminazione dell’Atalanta per mando del Real Madri in Champions: “Pensavo che l’Atalanta mettesse più in difficoltà il Real Madrid. Non è riuscita sul piano dinamico o sul piano tecnico. Poi quando commetti un errore come ha fatto Sportiello regali un’occasione troppo ghiotta a un avversario che viaggia a un’altra velocità. L’Atalanta in Italia mette in difficoltà gli avversari per la velocità e gli inserimenti. Stasera ha avuto anche due palle gol, Zapata non le ha capitalizzate al meglio per riaprire una partita che non c’è mai stata”.

