"Non facciamoci influenzare da questioni societarie". Rivedi Conte dopo la Coppa Italia

Antonio Conte, allenatore dell'Inter, nel corso della conferenza stampa post partita vinta contro la Fiorentina, in Coppa Italia, ha rilasciato delle dichiarazioni si temi extra campo: "Le questioni societarie influiscono nel nostro lavoro? La squadra è compatta, unita, sono stato molto chiaro con loro e gli ho detto che dobbiamo pensare solo al campo e a lavorare. Non possiamo dire che non siamo interessati ma non ci deve influenzare. Siamo professionisti e sappiamo che ci possono essere questo tipo di situazioni".

Rivedi il video con le parole di Conte!