Non passa la palla e non vede l'ora di andarsene. La dura analisi de la Repubblica su CR7

Una partita brutta e mal giocata, quella della Juventus contro la Fiorentina. Una partita in cui, ancora una volta, fa discutere la prestazione decisamente sottotono ci Cristiano Ronaldo. Il giudizio de la Repubblica, così come la conclusione tratta, è piuttosto chiaro: CR7 ha fiutato l'aria pesante che si respira alla Continassa. Non passa mai la palla, perde mollemente ogni contrasto, esagera le cadute, salta fuori tempo. Sembra quasi che giochi male apposta, di sicuro non vede l'ora di andarsene e Mendes sta bussando a ogni porta, scrive il quotidiano aprendo nuovamente ad un addio del portoghese a fine stagione.