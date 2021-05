Non solo Giampaolo: per il Sassuolo spunta anche l'ipotesi Julio Velazquez

Non solo Marco Giampaolo: secondo quanto riporta il media spagnolo Soy Calcio, ci sarebbe anche un possibile ritorno in Serie A come quello di Julio Velazquez. L'ex allenatore dell'Udinese, ora al Maritimo, sarebbe una delle ipotesi per il futuro del Sassuolo.