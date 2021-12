Non solo il caso plusvalenze: nel mirino della Procura anche fatture e stipendi Juventus

La Verità oggi in edicola dedica ampio spazio alla questione plusvalenze e all'inchiesta Prisma della Procura di Torino. Il giornale spiega che sarebbero finite nel mirino degli inquirenti anche fatture, stipendi e pagamenti. I pm intendono analizzare in maniera approfondita i conti della società bianconera, e per farlo sono pronti ad affidare a un consulente il compito di verificare i bilanci degli ultimi tre anni. Al momento, si procede per false comunicazioni di società quotate ed emissione di fatture per operazioni inesistenti: 282 milioni (su un totale di circa 320) di plusvalenze che i pm ritengono «fittizie», non legate ai ricavi effettivi e fatte maturare ad arte con l’obiettivo di mascherare le perdite di esercizio. Ma gli investigatori stanno verificando anche i pagamenti ad agenti e intermediari.