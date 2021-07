Non solo Juve: l'agente offre Pjanic all'Inter. Ma tutto sembra legato al futuro di Brozovic

Nei giorni scorsi Fali Ramadani, agente fra gli altri di Miralem Pjanic, ha provato a sondare la pista Inter per il bosniaco in uscita dal Barcellona. Il tutto è collegato alla situazione di Brozovic, con i suoi agenti che sono attesi in italia la prossima settimana per parlare del rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. Non dovesse arrivare l'accordo con l'Inter, il croato potrebbe finire sul mercato già in questa sessione. A quel punto l'Inter dovrebbe dare la caccia ad un nuovo regista, o comunque un perno centrale, e potrebbe così iniziare a pensare con maggior convinzione proprio a Pjanic. Il tutto, giusto sottolinearlo, con grande attenzione alla Juventus, da giorni interessata al ritorno del classe '94 a Torino. Questo il punto dei colleghi della Gazzetta dello Sport.