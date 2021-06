Non solo Juventus per Pjanic. Il bosniaco del Barcellona piace anche a Chelsea e PSG

vedi letture

Non sembra esserci solo la Juventus sulle tracce di Miralem Pjanic, centrocampista bosniaco oggi considerato in uscita al Barcellona. Il giocatore ha fatto già capire che gli piacerebbe tornare a vestire bianconero dopo una stagione in chiaroscuro al Camp Nou, ma sulle sue tracce ci sono altre due società molto attive. Si tratta, stando al The Sun di Chelsea e PSG che da tempo sono alla ricerca di un nuovo tassello di qualità con il quale completare il centrocampo.