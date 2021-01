Non solo Khedira. La Juventus pronta ad ascoltare offerte anche per Rabiot e Bernardeschi

Nella Juventus così come in quasi tutte le squadre d'Italia e d'Europa, in questo mercato di gennaio la direzione sembra abbastanza chiara: esclusi investimenti importanti, anche se eventuali movimenti in uscita potrebbero dare respiro e spazio di manovra. Ed in tal senso, in casa bianconera, il primo nome resta quello di Sami Khedira: il tedesco, fuori dai piani tecnici di Pirlo, è in trattativa con alcuni club di Premier League.

Ma le possibili uscite non finiscono qua: perché secondo la Gazzetta dello Sport oltre a Federico Bernardeschi, uno dei primi nomi emersi sulla lista degli eventuali partenti, anche Adrien Rabiot non sarebbe così certo di restare. Entrambi, per il quotidiano, potrebbero lasciare Torino in caso di offerte concrete.