Ufficiale Non solo Kolo Muani, anche Conceicao andrà al Mondiale per Club con la Juventus

Non solo Randal Kolo Muani, come già annunciato ieri dal nuovo direttore generale dei bianconeri Damien Comolli, perché la Juventus alla fine ha esercitato anche la facoltà di estendere il prestito di Francisco Conceicao dal Porto per portarlo con sé al Mondiale per Club. Lo comunica sulle proprie pagine pubbliche la stessa società bianconera.

Ancora da capire invece se per i due calciatori potrà esserci un futuro in bianconero anche al termine della competizione che si terrà a breve negli Stati Uniti d'America: in tal senso saranno fatte nuove operazioni con Paris Saint Germain e Porto, se l'intenzione dei bianconeri sarà quella di trattenerli anche per l'intera stagione 2025/2026. Non va al Mondiale invece Renato Veiga: il difensore torna al Chelsea dopo il prestito semestrale a Torino.

La conferma di Kolo Muani da parte della Juventus (ma non ancora quella di Conceicao) era stata già comunicata ieri dal dg Comolli nella sua conferenza stampa di presentazione di ieri: "Voglio annunciare che abbiamo trovato un accordo con il Psg per Kolo Muani che giocherà il Mondiale per Club con noi. Non abbiamo trovato un accordo per la prossima stagione, ma sono ottimista di poterlo raggiungere, perchè il Psg non ha chiuso la porta e Kolo Muani vuole restare con noi".