TMW Tare e Allegri tutta la giornata a Milanello: continua la programmazione della stagione del Milan

Igli Tare e Massimiliano Allegri, insieme a tutto lo staff del tecnico, oggi sono stati tutto il giorno a Milanello per programmare insieme la prossima stagione. Sono queste le notizie che arrivano da casa rossonero, col mercato a farla ovviamente da padrone.

Futuro Theo Hernandez, il punto di TMW

Continua ad andare avanti la trattativa tra il Milan e l'Atletico Madrid per il trasferimento di Theo Hernandez al club spagnolo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW tra le due società resta ancora una distanza abbastanza ampia, sui 10 milioni di euro, ma le sensazioni portano a pensare che alla fine si possa arrivare a una soluzione, visto anche che il giocatore vorrebbe far ritorno nel club dove è cresciuto prima di trasferirsi al Real Madrid in passato.

L'accordo tra Theo e l'Atletico e le cifre dell'operazione.

Il francese ha già un accordo di massima con i Colchoneros e gli spagnoli faranno leva anche su questo per riuscire ad arrivare a un accordo per il cartellino del terzino mancino, giunto molto probabilmente al capolinea della sua avventura con il Milan. Al momento, come detto, c'è una distanza di circa 10 milioni tra la domanda dei rossoneri, che chiedono 25 milioni per lasciar partire Theo Hernandez, e l'offerta dell'Atletico Madrid, al momento ferma a 15 milioni. L'ipotesi più probabile è che si possa arrivare alla fumata bianca a metà strada, magari inserendo anche alcuni bonus.

Colloqui nei prossimi giorni.

Ancora qualche giorno e le parti si aggiorneranno di nuovo per cercare di arrivare all'accordo, con il futuro di Theo Hernandez che sembra comunque essere sempre più a tinte biancorosse.