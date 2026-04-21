Non solo la Juventus, anche l'Inter giocherà un'amichevole a Hong Kong. Contro il City

Non solo la Juventus, anche l'Inter giocherà un'amichevole a Hong Kong quest'estate contro il Manchester City, una riedizione della finale di Champions League del 2023 persa dai nerazzurri.

A dare la notizia la stessa Inter, tramite un comunicato ufficiale diffuso sui propri canali ufficiali: "Una sfida affascinante in una cornice d’eccezione: sabato 1 agosto l’Inter scenderà in campo al Kai-Tak Stadium di Hong Kong per affrontare il Manchester City in un’amichevole di lusso tra due delle squadre più importanti del calcio europeo. La partita tra Inter e Manchester City sarà uno dei match dell'Hong Kong Football Festival. La prestigiosa manifestazione calcistica, presentata a Hong Kong alla presenza della Legend nerazzurra Christian Vieri, si svolgerà nella città asiatica tra il 31 luglio e il 5 agosto e sarà organizzata da TEG Sports, producer e promoter di eventi sportivi di livello globale, con il patrocinio della Football Association of Hong Kong, China".

Prosegue e conclude la nota dell'Inter: "La partita amichevole è in programma al Kai-Tak Stadium, impianto da 50mila posti che si trova all’interno del modernissimo Kai-Tak Sports Park, complesso inaugurato nel 2025 e costruito nell’area precedentemente occupata dall’omonimo aeroporto. Sarà il primo dei tre appuntamenti internazionali che l'Inter disputerà oltre oceano la prossima estate. Dopo la sfida con il Manchester City, i nerazzurri voleranno a Perth, in Australia, per le partite amichevoli contro Milan (mercoledì 5 agosto) e Juventus (sabato 8 agosto)".