TMW Non solo Masina, arrivato anche Okereke per le visite mediche con il Torino

Non solo Masina, perché il Torino si prepara a chiudere un nuovo rinforzo per il proprio reparto avanzato. Arriva dalla Cremonese l'attaccante nigeriano David Okereke (26 anni), che si trasferirà alla società di Urbano Cairo con la formula del prestito con diritto di riscatto, la stessa utilizzata anche per l'acquisto del difensore della nazionale marocchina dall'Udinese.

In questi minuti Okereke è arrivato al Filadelfia per sottoporsi alle visite mediche di rito con il Toro, prima della firma sul contratto che lo riporterà ad essere un giocatore di Serie A dopo che aveva invece iniziato la stagione in cadetteria con la Cremo, a seguito della retrocessione patita al termine della scorsa annata.

Le ultime stagioni di Okereke.

L'attaccante in questa stagione è sceso in campo diciannove volte tra Serie B e Coppa Italia con la maglia della Cremonese, collezionando due gol e due assist. Classe 1997 nato in Nigeria, nello scorso campionato con la Cremonese in Serie A ha giocato trentotto partite accompagnate da nove reti e tre assist.