Non solo Pellegrini, il Galatasaray guarda a Roma per la fascia: nel mirino anche Zalewski

vedi letture

Non soltanto Luca Pellegrini - come vi abbiamo anticipato qui su TMW - perché il Galatasaray è alla ricerca di un rinforzo per la propria fascia sinistra e continua a guardare alla nostra Serie A, più nello specifico alla capitale Roma, e anche alla sponda giallorossa del Tevere. Come si apprende da Sky Sport, infatti, nella short list di mercato dei turchi c'è anche Nicola Zalewski, giocatore che non sembra ad oggi troppo centrale nel progetto tecnico di De Rossi.

Intanto, sempre a proposito di Turchia, sta per diventare ufficiale il trasferimento di Filip Kostic dalla Juventus al Fenerbahce di Jose Mourinho. Il club di Super Lig ha comunicato tramite i propri account di aver raggiunto un principio d’accordo con la Vecchia Signora per il trasferimento di Kostic, che adesso è atteso a Istanbul per i test medici e la definitiva firma sul contratto che attribuirà al tutto anche i crismi dell’ufficialità.

L'affare si chiuderà in prestito con diritto di riscatto a favore della società turca. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, il riscatto di Kostic sarà previsto a circa 5/6 milioni di euro per il prestito. La cessione, seppur a titolo temporaneo, porta comunque una boccata di ossigeno per le casse della Vecchia Signora: lo stipendio del giocatore sarà infatti pagato interamente dal Fenerbaçe. Dove, a Torino, ci si augura che Kostic si possa trovare bene, magari al punto di rimanere anche in futuro.