Non solo Pirlo. In caso di mancata Champions anche la dirigenza della Juve sarebbe a rischio

Il quotidiano Tuttosport, ripartendo dalla brutta prestazione della Juventus contro la Fiorentina, prova a concentrarsi sul futuro bianconero e ancora una volta tutto passa dalla qualificazione alla prossima Champions League. Non entrare fra le prime 4, infatti, oltre che far finire Andrea Pirlo sul banco degli imputati creerebbe una serie di altre conseguenze difficilmente preventivabili. Senza gli introiti della Champions League la Juventus dovrebbe probabilmente andare incontro a sacrifici importanti sul mercato, ma a livello più alto anche la dirigenza sarebbe messa in discussione. Ad oggi non si registrano progetti con aria di ribaltone societario, ma in caso di esclusione dalla Champions da Paratici in giù tutti potrebbero finire sulla graticola.