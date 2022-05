Non solo Rugani-Acerbi. La Juventus continua a tenere d'occhio il difensore Gabriel dell'Arsenal

La Juventus sta per definire con la Lazio lo scambio fra Daniele Rugani e Francesco Acerbi, ma contestualmente la società bianconera cerca anche un altro difensore da aggiungere al pacchetto arretrato di Massimiliano Allegri, secondo Tuttosport. E la missione londinese di Federico Cherubini potrebbe essere utile anche per portare avanti i discorsi con l'Arsenal relativi a Gabriel Magalhaes: centrale brasiliano di 24 anni, il suo profilo piace per le molte similitudini con Giorgio Chiellini. Il piede è lo stesso, il mancino, ma la vicinanza è riscontrabile anche nelle fisicità e nell'efficacia nei duelli con gli avversari, oltre che per l'incisività in area avversaria. Valutazioni in corso, ma Gabriel resta uno dei profili seguiti con attenzione dal club bianconero.