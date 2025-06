Ufficiale Arsenal, ufficiale il prolungamento di Gabriel Magalhaes fino al 2029

vedi letture

È arrivata l’ufficialità in casa Arsenal per un rinnovo tanto atteso quanto importante. È di poco fa l’annuncio del prolungamento fino al 2029 del perno difensivo Gabriel Magalhaes, per tutti semplicemente Gabriel. Il precedente accordo era destinato a scadere nel 2027, mentre in questo modo i gunners avranno modo di cautelarsi in vista di possibili interessi sul mercato.

Stiamo parlando del resto di un vero perno della squadra di Mikel Arteta, che in coppia con William Saliba forma uno dei binomi difensivi più forti della Premier League e d’Europa. Chissà del resto come sarebbe andata in Champions League se non si fosse infortunato alla coscia nel mese di Aprile. Contro il Paris Saint-Germain l’impressione è che con la difesa titolare le cose sarebbero potute andare diversamente.

Ad ogni modo questo rinnovo sa quasi di scambio delle promesse tra il brasiliano e l’Arsenal, che si erano congiunti in matrimonio calcistico nel bel mezzo del Covid nel 2020, quando vennero spesi 26 milioni di euro per prelevarlo dai francesi del Lille.

Di seguito riportiamo alcune sue dichiarazioni dopo la firma: “Adoro questo club, i suoi tifosi, i miei compagni e lo stadio. Sono orgoglioso e ringrazio tutti per il supporto. Proseguiamo insieme per il futuro”.