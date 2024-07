Non solo Samardzic, per il centrocampo del Milan torna di moda l'idea Amrabat

Il Milan punta a rifarsi il look a centrocampo. I rossoneri partono oggi per la tournée negli Stati Uniti, la costruzione della squadra - scrive l'edizione odierna del Quotidiano Sportivo - è ancora un cantiere aperto: lavori in corso, inghippi ma più di ogni altra cosa la voglia di accelerare sugli obiettivi individuati.

Ed in particolare il quotidiano si concentra su due situazioni. La prima ha come protagonista Lazar Samardzic, per il quale vanno avanti da diversi giorni contatti con il padre-agente. Trovata l'intesa lato commissioni, ora c'è da riuscire ad avere l'ok dell'Udinese: i friulani vogliono una cifra che si aggira attorno ai 20 milioni di euro. Una situazione che, nei giorni scorsi, l'uomo mercato dei friulani Gianluca Nani ha riassunto così: "È un giocatore dell'Udinese, che noi non vogliamo vendere, lo reputiamo importante - ha esordito il dirigente della compagine friulana -. Poi se dovesse arrivare una proposta all'altezza, fa parte del nostro lavorarci e discuterne, sia col giocatore, che con l'entourage che con la squadra che vuole. Ma noi non proponiamo Samardzic agli altri club. C'è stato un contatto abbastanza veloce col Milan, ma non c'è stata nessuna offerta ufficiale e nessuna trattativa. In questo momento, siamo contenti di tenere Samardizc".

C'è poi Sofyan Amrabat, vecchio pallino della dirigenza rossonera che può tornare di moda. Il centrocampista della nazionale marocchina è tornato alla Fiorentina una volta conclusa la stagione al Manchester United, che non ha esercitato il diritto di riscatto prefissato nei tempi stabiliti e che conta però di tornare all'assalto con nuove modalità nel corso delle prossime settimane.