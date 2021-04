Non solo Superlega, Ceferin annuncia: "Non abbiamo intenzione di abolire il Fair Play Finanziario"

La UEFA non intende toccare il Fair Play Finanziario. Lo ha dichiarato Aleksander Ceferin, presidente della confederazione europea, in occasione del congresso di oggi: "Un’altra minaccia riguarda la sostenibilità finanziaria. Ripeto che usciremo più forti da tutto questo. Ho letto da più parti che vogliamo abolire il Fair Play Finanziario: non è vero, assolutamente. Dobbiamo però adattarlo alle nuove esigenze e proteggere chi sta investendo nei club, correggendo alcune delle ingiustizie che il FPP può aver portato in alcune circostanze. Lo faremo. Usciremo più forti da tutto questo”.

