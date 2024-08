Nonge può lasciare la Juventus: l'Anderlecht l'ha chiesto in prestito con diritto

Nuova possibilità per Joseph Nonge, centrocampista classe 2005 di proprietà della Juventus. Come riporta 'TuttoJuve.com', l'Anderlecht ha chiesto il calciatore con la formula del prestito con diritto di riscatto dopo aver incassato il sì del giocatore che s'è detto propenso al ritorno in patria dopo aver rifiutato Hull City e West Bromwich Albion. Da capire, adesso, se la proposta verrà ritenuta soddisfacente dal club bianconero.

Stamattina intanto la società bianconera ha ufficializzato l'arrivo dal Porto di Francisco Conceicao. Questo il comunicato diramato dalla società bianconera: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società FC Porto per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Francisco Fernandes de Conceicao a fronte di un corrispettivo di € 7 milioni; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 3 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi".