Noslin porta avanti la Lazio con un super gol: 1-0 all'Olimpico contro il Genoa

Super gol di Tijjani Noslin e Lazio in vantaggio contro il Genoa. Discesa sulla sinistra di Nuno Tavares che arrivato al limite dell'area ha servito sull'esterno l'ex attaccante del Verona: stop, tunnel su un avversario appena entrato in area, altro dribbling e destro secco sul secondo palo che non ha lasciato scampo a Leali. Biancocelesti avanti al 22': 1-0 all'Olimpico.

