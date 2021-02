Notte fonda Parma, ma paradossalmente la salvezza dista solo tre punti: spazio ai giovani?

Altra settimana e altra sconfitta, netta e senza appello, per il Parma di Roberto D’Aversa, questa volta vittima del Bologna nel derby della via Emilia. I crociati, puniti ancora una volta da una fase difensiva disarmante, non hanno dato quelle risposte che, dopo una settimana di ritiro, il tecnico e la piazza aspettavano. Il Parma è sembrato, una volta ancora, una squadra fragile psicologicamente, incapace di reagire alla prima difficoltà, e con una manovra sterile che non riesce a rendere pericolosi gli uomini di D’Aversa. I numeri dell’attacco sono eloquenti: dai 106 giorni senza gol al Tardini (quasi un girone), agli zero gol dei suoi centravanti: il Parma non solo non concretizza, ma fatica terribilmente anche a rendersi pericoloso. E la sterilità offensiva, abbinata ai marchiani errori difensivi rendono amarissima una classifica che, paradossalmente, non condanna i crociati.

C'È ANCORA SPERANZA - Perché il quartultimo posto dista solo tre punti. Il Parma ha raccolto un solo punto nelle ultime otto uscite, ma le dirette concorrenti non hanno creato il solco, seppure ci sia un buon margine tra la quintultima e la terzultima. Il primo posto che regala la salvezza, oggi occupato dal Torino, dista solo tre punti dai crociati. E’ vero che, in un modo o nell’altro, tutte le squadre invischiate nelle zone basse stanno strappando risultati importanti, ma al momento, almeno per quanto riguarda le ultime quattro, tutto è ancora in gioco. Certo è che al Parma più che una scossa servirebbe un elettroshock, per rivitalizzare una squadra che pare sfiduciata e con l’autostima sotto i tacchetti.

SCOSSA - E una scossa potrebbe arrivare dal tecnico D’Aversa, che ce la sta mettendo tutta per ricaricare la squadra, con il ritiro e cercando di dare quelle motivazioni che negli anni passati hanno dato modo al Parma di raggiungere gli obiettivi prefissati. D’Aversa ha ovviamente le sue colpe, la formazione anti-Bologna non ha convinto e alcuni giocatori non sembrano in grado di dare il loro apporto in questo momento, per vari motivi, dal blocco mentale ad una condizione fisica insufficiente. E, la scossa, potrebbe arrivare dai giovani appena arrivati o dai ragazzi che hanno trovato pochissimo spazio fin qui, sia con D’Aversa che con Liverani: una mossa di coraggio, per sparigliare le carte, potrebbe essere la scelta giusta.