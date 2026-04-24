Novellino: "Grosso il più indicato nel caso in cui la Fiorentina scelga di cambiare Vanoli"

Uno dei nomi più chiacchierati per la panchina della Fiorentina nella prossima stagione è quello di Fabio Grosso, attuale allenatore del Sassuolo che sarà tra l'altro la prossima avversaria dei viola in campionato. Per parlare di questo, e non soltanto, nelle scorse ore Radio FirenzeViola ha intervistato il tecnico Walter Novellino: "Grosso come allenatore sta facendo bene, così come Vanoli che con la Fiorentina sta lottando per una salvezza e per una classifica migliore. La Fiorentina si è trovata in mezzo a numerose squalifiche e difficoltà. Secondo me Vanoli è la persona giusta. Ha allenato squadre importanti e penso che abbia la giusta esperienza. Poi dovrà decidere Paratici, che ritengo una persona molto brava nella scelta dell'allenatore. Quando si prende Paratici si fa un programma e lui riesce sempre a raggiungere l'obiettivo fissato".

Crede che Grosso sarebbe il nome giusto per far ripartire la Fiorentina?

"Io essendo un allenatore ho molto rispetto di Vanoli. Chiaro che se deve partire, la Fiorentina deve capire dove arriva in classifica a fine stagione, perché ancora non è salva. Credo che Grosso sia la persona più indicata. È giovane, ha esperienza e ha una mentalità importante. Sicuramente toccherà a Paratici questa decisione. Bisogna senza dubbio affidarsi a Paratici, perché ha fatto grandi cose in carriera. A livello tecnico Paratici è il numero uno. Molto bravo come direttore tecnico. Lui sa che Firenze è esigente e che si trova in una grande società".

Goretti fa bene a rimanere in dirigenza, sotto l'ala di Paratici?

"Fa benissimo. È importante e sicuramente Paratici lo coinvolgerà su tutto. Diciamo che in questo ruolo Paratici è il direttore generale, mentre Goretti è il direttore sportivo".

L'intervista integrale nel podcast