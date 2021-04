Nuovo vantaggio Milan: Mandzukic fa velo per l'autorete di Scamacca, è 2-1 a San Siro

Milan fortunato e ripagato dallo sprint offensivo dato in questa ripresa, anche grazie ai tre cambi messi in atto da Stefano Pioli pochi minuti da: cross da calcio d'angolo di Calhanoglu forte e teso, Mandzukic cerca il colpo di testa ma finisce per fare un velo in favore di... Scamacca. Schienata dell'attaccante dell'Under 21 e palla alle spalle di Perin in modo imparabile: deviazione davvero sfortunata e Genoa punito oltre i propri demeriti.