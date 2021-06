Nuovo vertice Juve-Sassuolo per Locatelli. 40 milioni, Dragusin e non solo: i due piani bianconeri

La Juventus è pronta a incontrare nuovamente il Sassuolo per Manuel Locatelli: se non per chiudere, quantomeno per stringere. Nelle prossime ore - riporta oggi Tuttosport - il dg bianconero Federico Cherubini e l’ad neroverde Giovanni Carnevali si aggiorneranno per confermare l’appuntamento (che potrebbe essere già domani o al massimo il giorno dopo).

I due piani della Juve - La Juventus - si legge - proverà a tentare il Sassuolo con due piani differenti. O un’operazione in stile Chiesa, con prestito biennale, successivo riscatto a titolo definitivo e ricchi bonus per raggiungere quota 40 milioni. Oppure l’inserimento di una contropartita tecnica: la preferita degli emiliani è Radu Dragusin. L’alternativa al difensore di Bucarest è rappresentata dai vari Fagioli , Rovella o Da Graca. Più che i giocatori, sono le valutazioni il vero ostacolo per il momento. Non c’è ancora un’intesa e il vertice servirà per provare a trovare un punto di incontro.