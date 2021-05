Obiettivo 80-100 milioni: Szczesny, Demiral e gli altri, così la Juve punta a fare cassa

80-100 milioni di euro. È questo l’obiettivo della Juventus sul mercato in uscita. Come ricorda il Corriere dello Sport, i bianconeri hanno necessità di far cassa, e plusvalenza, per attutire l’impatto della pandemia e dare ulteriore ossigeno al bilancio societario. Detto che una grossa voce sotto questo punto di vista la potrebbe rappresentare la cessione di Cristiano Ronaldo (a bilancio per 29 milioni, inoltre consentirebbe un grande risparmio sull’ultimo anno di contratto del portoghese), sono altri i giocatori di cui Madama valuta la cessione con questo obiettivo. In prima fila, Wojciech Szczesny, che garantirebbe una ampia plusvalenza, ma pure Merih Demiral. Un discreto plus può arrivare anche da Aaron Ramsey, mentre Frabotta potrebbe rientrare in uno scambio. Diversi i nomi teoricamente da “piazzare”: Rugani, De Sciglio, Perin, Pellegrini e Pjaca. Anche se si dovrà passare, in alcuni casi più che in altri, dal vaglio di Massimiliano Allegri.