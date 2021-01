Occasione Nsame, può lasciare lo Young Boys: ci pensano tre club di Serie A

Jean-Pierre Nsame è stato eletto miglior giocatore della Super League svizzera. Classe '93, la punta camerunese è pronta per fare le valigie ed è uno dei nomi più caldi per il calciomercato italiano. Ci ha pensato la Fiorentina che poi è andata su una seconda punta come Aleksandr Kokorin dello Spartak Mosca, ci sono adesso altre società. Parma, Bologna e Udinese: tutte e tre hanno il dossier della punta africana sulla scrivania e sono interessate al profilo di Nsame. Subito, per il mercato di gennaio.