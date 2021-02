"Occasioni non sfruttate nel primo tempo". Rivedi Italiano dopo Fiorentina-Spezia 3-0

"Penso che il primo tempo sia stato giocato benissimo da noi: dovevamo sfruttare quelle tre-quattro situazioni. Se lasci vive squadre così forti, che individualmente hanno qualcosa in più di noi, rischi di subire gol: ci è mancata la forza di far male, essere pungenti e concreti. Va a finire che perdi, ora bisogna ripartire: quest'anno abbiamo avuto tanti alti e bassi, per me oggi abbiamo giocato bene anche se il risultato non è all'altezza". Così Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, intervenuto ai microfoni di Sky dopo il ko subito sul campo della Fiorentina".

