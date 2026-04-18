Occhio a cosa pensano i calciatori del Milan (tutti, nessuno escluso). E la società?

È stata una settimana pienissima di voci, di riflessioni e di analisi sul futuro di Massimiliano Allegri. La realtà è una e una soltanto: la volontà del tecnico è comunque quella di rimanere al Milan, per il clima che si è instaurato con squadra e staff in questa stagione. È chiaro che per far sì che questo desiderio venga esaudito, anche il club dovrà fare la sua parte, soprattutto sul mercato e poi nella gestione ordinaria della squadra, in tutti i suoi ambiti.

Il desiderio della squadra

Intanto, la squadra si è schierata al fianco del mister attraverso le parole di uno dei leader dello spogliatoio, Matteo Gabbia: ""È un fuoriclasse, tutti lo pensiamo all'interno del gruppo. Ha una gestione dei momenti, belli o brutti, incredibile. Sa sempre che corde toccare, poi sta a noi che scendiamo in campo cercare di assimilare le sue richieste, ma è stata una figura importantissima quest'anno. Tutto il gruppo è contento, siamo molto felici con lui e con il suo staff. È il desiderio di tutta la squadra che rimanga, non lo penso solo io. Ora parlo a nome di tutto il gruppo: siamo tutti ultra felici del mister e speriamo che possa rimanere con noi per moltissimo tempo. Ora però la cosa più importante sono i risultati che determinano tutto. Dobbiamo seguirlo e fare tutto al 100%, poi tutto andrà per il verso giusto". L'auspicio è uno. La società vorrà lo stesso?