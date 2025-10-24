Oddi: "La storia della Lazio ha attraversato momenti brutti, poi ne è sempre uscita bene"

L'ex giocatore della Lazio Giancarlo Oddi ha parlato ai microfoni di Radiosei della formazione biancoceleste di Maurizio Sarri: "Stiamo parlando di una squadra che non ha potuto fare mercato - riporta Lalaziosiamonoi.it - è un fattore che non possiamo dimenticare. Sembra che la Lazio sia diventata una sorta di barzelletta, noto che tutte le cose peggiori stiano avvenendo alla Lazio. Qualcosa vorrà dire? La storia della Lazio ha attraversato momenti brutti, poi ne è sempre uscita bene.

Ora, la sensazione è che sia molto dura, non la vedo bene. Dobbiamo accettare quello che sta accadendo, c’è poco da fare. Lazio-Juventus? Mi aspetto una prestazione importante, contro l’Atalanta la squadra di Sarri ha dato il massimo uscendone con un pareggio. Vorrei vedere una squadra cattiva che abbia il desiderio di vincere la partita".