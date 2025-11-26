Oddi verso Milan-Lazio: "Leao mi preoccupa più di tutti, ma Sarri ha sistemato la difesa"

Giancarlo Oddi, allenatore, ex vice alla Lazio, ai microfoni di Radiosei si sofferma sul momento della formazione di Maurizio Sarri, tornata al successo domenica scorso con il Lecce: "Con il Lecce bella partita, vinta meritatamente con una buona Lazio; probabilmente andava chiusa prima. Ho visto il nostro centravanti, Dia, che ha delle buone qualità, ha una gran bella velocità, mi è piaciuto molto. Noslin poi ha fatto un bel gol, ma Dia non lo avevo mai notato così veloce. Ora aspettiamo il rientro di Castellanos, anche se per me possono giocare insieme Taty e il senegalese".

"La Lazio di Sarri -prosegue Oddi - fa bene e, si sa, non prende gol. Domenica ho visto una squadra in crescita. Contro il Milan mi auguro che la Lazio faccia una buona prestazione, l’ho vista in crescendo, dispiace chiaramente per l’emergenza che continua con lo stop di Cataldi".

Oddi poi si sofferma sui possibili calciatori che saranno impiegati da Sarri a San Siro: "Vecino ha esperienza, non so quanto fisicamente sia in condizione; troveremo un Milan carico, soprattutto dopo la vittoria del derby. Mi preoccupa più di tutti Leao, andrei con Marusic per avere maggiore copertura. Detto poi che davanti facciamo più fatica, dietro stiamo facendo bene”.