L'ex Lazio Oddi: "Sarà un caso, ma quando si gioca a Milano o a Torino..."

Intervenuto sulle frequenze di Radiosei, Giancarlo Oddi ha commentato il momento della Lazio partendo dalla sconfitta di San Siro contro il Milan con l'episodio finale che ha generato polemiche: "Sarà un caso, ma quando si gioca a Milano o a Torino c’è sempre qualche problema - riporta Lalaziosiamonoi.it -. Ora noto che la colpa venga attribuita al Var che ha richiamato l’arbitro.

Non sono d’accordo con questa visione, forse la Lazio ha fatto bene ad andare oltre ed evitare il peggio. Dopo tutto questo caos, forse, può essere più opportuno utilizzare questa strategia. Una presa di posizione dovrebbe esserci, ma senza eccessivo clamore. Inutile parlare, non si può tornare indietro, la gara è finita e forse la società non vuole peggiorare la situazione.

Immaginavo che la Lazio potesse fare contro il Milan una buona prestazione. Il rigore avrebbe potuto cambiare il risultato, ma la gara fatta non mi è dispiaciuta. Il difetto è sempre quello dell’attacco, ma la lettura della gara è stata buona. La squadra di Sarri ha creato, ha trovato un portiere molto bravo. Sono soddisfatto di aver visto una prestazione a viso aperto, c’è un progressivo miglioramento in tal senso. Mi auguro che questo coincida con la chiusura del periodo peggiore".