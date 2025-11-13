Oddi: "Lazio, ci può stare la sconfitta a San Siro. L'errore di Isaksen? Serve più scaltrezza"

Intervistato da Radiosei, Giancarlo Oddi, ex giocatore della Lazio, ha parlato della formazione di Maurizio Sarri: "Se non avessimo perso a Milano, saremmo sicuramente arrivati meglio alla sosta ma comunque la scia è stata positiva - riporta Lalaziosiamonoi.it - poi in casa dell’Inter ci può stare la sconfitta. Le partite prima invece erano state buone. Il riposo è utile, qualche giocatore potrà rientrare.

Isaksen a San Siro? Da compagno di squadra gli avrei detto di tirare via quella palla. Bisogna essere più scaltri. Quando la palla può creare pericoli, va allontanata. A me lui come giocatore piace ma questi sono errori che pesano, soprattutto con queste avversarie. Devi limitare gli errori e non devi regalare a queste squadre. L’Inter da qualche anno è la rosa, nei titolari, più forte".