Oddi: "Lazio, bella reazione nella gara con la Juvetus. Ottimista per domani sera"

Nel corso del suo intervento per Radiosei, Giancarlo Oddi ha commentato il momento della Lazio: "Sono positivo per la gara di domani, ho visto una bella reazione contro la Juve - riportano i colleghi di Lalaziosiamonoi.it -. La squadra ha accettato tutto quello che c’era da accettare e segue l’allenatore. Settimane fa ero pessimista, domenica la squadra invece ha convinto".

L’approccio di domani? Anche contro il Genoa la Lazio è entrata bene in campo, ora ha preso fiducia in se stessa. Nonostante gli assenti, chi è subentrato ha fatto bene. Abbiamo consapevolezza dei nostri mezzi.

Gila? Sicuramente è diventato un buon giocatore, un ottimo giocatore, se però non è nel suo interesse rimanere, deve andare via. In più, se non abbiamo molte risorse per le entrate, bisogna anche pensare alle possibili uscite, anche a gennaio".