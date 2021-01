Odriozola non vuole lasciare il Real Madrid. Pronto il no a Milan e Borussia Dortmund

vedi letture

Appena 57’ in campo finora in stagione e due pretendenti come Borussia Dortmund e Milan non sembrano bastare per convincere Alvaro Odriozola, terzino destro classe 1995, a lasciare il Real Madrid. Stando a quanto riportato dal Marca, infatti, il giocatore basco avrebbe fatto sapere alla dirigenza dei Blancos di non voler lasciare il Real. Da capire se questa è una presa di posizione utile in vista degli ultimi giorni di mercato oppure definitiva.