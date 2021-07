Offerta dalla Premier per Milenkovic, ma per la Fiorentina è troppo bassa

Futuro in bilico per Nikola Milenkovic. Il difensore potrebbe essere ceduto nel corso della finestra estiva di mercato purché arrivi l'offerta giusta. Per ora un club di Premier League, si legge sull’edizione odierna de La Nazione, avrebbe proposto 16 milioni di euro, di gran lunga lontani dalla richiesta della Fiorentina.